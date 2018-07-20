Enerji dağıtım teknolojilerine 2 milyar liralık kaynak

GÜLŞEN ÇAĞATAY/FİRDEVS YÜKSEL - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, elektrik dağıtım sektörü olarak 2016-2020 döneminde yaklaşık 20 milyar liralık bir yatırım taahhütleri olduğunu belirterek, "2016 yılında bu rakamın 4,3 milyar, 2017’de ise 5,9 milyar liralık kısmını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönem için teknoloji yatırımlarımıza da 2 milyar liralık bir kaynak ayırdık." dedi.

AA muhabirine konuşan Çeçen, dağıtım şebekelerinde akıllı şebeke altyapısının oluşturulmasının, yatırımların hızlı bir şekilde devam etmesine ve desteklenmesine bağlı olduğunu söyledi.

Toplam yatırımların içinde Ar-Ge yatırımlarının 200 milyon lirayı aşkın bir meblağa ulaştığını kaydeden Çeçen, "Bunların gerçekleştirilmesi, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir finansal yapının oluşturulabilmesi, sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi için politika yapıcıları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve özel sektör olarak iş birliği içinde yol almayı arzu ediyoruz." diye konuştu.