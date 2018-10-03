"Enerji fiyatlamalarında maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarifeleri hem kamu şirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerini göz önünde bulundurarak düzenliyoruz." dedi.

Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi tarafından düzenlenen Akaryakıt Sektör Çalıştayı'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EPDK'nin fiyat değişikliklerinde ilk hedefinin tüketicinin olabildiğince az etkilenmesi olduğunu ifade eden Yılmaz, fiyat artışlarında maliyetleri incelediklerini ve elektrik gibi önemli bir ihtiyacın karşılanması için de bu faaliyetin ekonomik açıdan sürdürülebilir olması gerektiğini anlattı.

Yılmaz, enerji yönetimi olarak bu dengeyi sağlamak için çaba sarfettiklerini vurgulayarak, "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarifeleri hem kamu şirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerine bakarak düzenliyoruz. Unutmayalım, en pahalı enerji olmayan enerjidir." ifadelerini kullandı.