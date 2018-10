"Enerji gelecek dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak"

Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için çok önemli adımlar attıklarına dikkati çeken Dönmez, yapılan her ihaleye muhakkak yerli istihdam ve yerli üretim şartı koyduklarını vurguladı.

"Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerli imalatı şartını koyduk. Türkiye'nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikasının temellerini geçtiğimiz yıl Ankara'da attık. Yakında rüzgar enerjisinde de inşallah yerli üretim yapan bir fabrikamız devreye girecek. Amacımız sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak değil bölgemizdeki yüksek potansiyeli de göz önüne alarak geniş bir coğrafyanın enerji teknolojilerinde üretim üssü olmak. Artık hedeflerimiz, hayallerimiz sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bölgemiz ve en nihayetinde dünyanın her yeri bizim için önemli bir pazar. Diğer yandan Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin temelini attık. Nükleer teknoloji sadece elektrik üretimi değildir. Nükleer teknoloji sağlık, endüstri, ulaştırma, haberleşme, uzay teknolojileri gibi pek çok alanda yüksek teknoloji demektir. Nükleer santraller sayesinde üst düzey teknoloji ve know-how transferiyle bu alandaki yerli teknoloji ve üretim kapasitemizin artmasını da sağlayacağız."

- "Milletimizin geleceğine kurulan tuzakları boşa çıkarmalıyız"

Dönmez, bugün dünyanın her ülkesinde insani yardım kisvesi altında devletlerin ve toplumun her kademesine yerleşen FETÖ'nün artık küresel bir tehdit haline geldiğinin altını çizdi.

Yıllardır gizlenerek, takiye yaparak ve yalan söyleyerek her ülkede büyüyen FETÖ'nün, adeta uluslararası bir mafya gibi ülkelerin yönetimlerinden ekonomilerine kadar her alana müdahale etmeye çalıştığını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Bugün bazı ülkeler FETÖ'nün hamiliğine soyunuyor ve her türlü desteği açıktan vermekten çekinmiyor. Bu sadece ülkelerin ulusal güvenliklerini değil küresel güvenliğin de büyük zarar görmesine neden olacaktır. Gençler, sizlere büyük görevler düşüyor. Gerçekleri anlamak ve anlatmakla yükümlüyüz. İnsanımızın ve milletimizin geleceğine kurulan tuzakları boşa çıkarmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Bakan Dönmez'e üzerinde Şeyh Edebali'nin sözlerinin bulunduğu bir tablo hediye etti.

Akademik yılın açılışına, Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, siyasi partilerin ve kurumların temsilcileriyle, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Bakan Dönmez, açılışın ardından kentten ayrıldı.