"Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler" Paneli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yakın coğrafyasında, kendi kara ve denizlerindeki hidrokarbon aramalarına odaklandığını belirterek, "Doğu Akdeniz denkleminde eğer Kıbrıs sorununun siyasi çözümüne katkı yapacak bişey varsa biz oraya katkı yapmaya hazırız." dedi.

Bayraktar, Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler" panelinde yaptığı konuşmada, amaçlarının tüketicilere enerjiyi kaliteli, yeterli, sürekli, uygun fiyatlı ve çevreyle uyumlu bir şekilde sunmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin son 10 yılda enerjide yıllık ortalama 44 milyar dolar fatura ödediğini anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin elektrik iletim sistemini, doğal gaz iletim sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Dünyada LNG’nin, doğal gazın öne çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer sizin altyapınız buna uygun değilse, yani o LNG’yi alabilecek gazlaştırma terminalleriniz yoksa, dünyadaki bu furyayı ıskalayabilirsiniz. Bunun için Türkiye çok hızlı bir şekilde 3 yılda iki yeni gazlaştırma tesisini altyapısına katmış oldu. Doğal gaz yer altı depolama kapasitesini hızlı bir şekilde artırmaya gayret etti. Bunun yanında, kaynak ve rota çeşitliliği yaptı."