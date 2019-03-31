"Enerji güvenliğinde hiçbir sıkıntı yok"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde enerji güvenliğinin sağlanması konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Ülke genelinde herhangi bir olumsuzluk yok, özellikle şehir merkezlerimizde hiçbir sıkıntı yok. İl ve ilçe seçim kurullarımızın olduğu bölgelerde de alternatif besleme hatları daha önceden planlanmıştı. Hatta jeneratörler de oralara kuruldu, yedekleme amacıyla. Ne kadar seçim bölgemiz varsa hepsinde ekipler görev başında." dedi.

Dönmez, eşi Zeynep Dönmez ve çocukları ile oylarını kullanmak için Üsküdar'daki Rasathane Ortaokulu'nda "2295" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Oy kullanmak için sırada bekleyen Dönmez, daha sonra sandık görevlileriyle tokalaştı.

Gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine veren Dönmez, daha sonra görevliden oy pusulası ile zarfını aldı, kabine geçerek oyunu kullandı ve ardından zarfı "Hayırlı olsun" diyerek sandığa attı.

Dönmez, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, son derece centilmence bir kampanya yürütüldüğünü ve yoğun bir çalışma döneminin geçtiğini ifade etti.