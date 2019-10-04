FİNANS

Enerji ihaleleri

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

Enerji ihaleleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Artvin'deki bir maden sahası ihale edilecek.

İhaleye ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, hukuki durumu sona eren Artvin'deki maden sahası, ara ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak. Teminatlar, taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

Ayrıca, Afyonkarahisar'daki jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki dört jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu ilçede, alanları bin 835 ile 3 bin 832 hektar, muhammen bedelleri ise 51 bin 370 lira ile 107 bin 230 lira arasında değişen sahaların 10 Ekim'de saat 11.00'de ihalesi gerçekleştirilecek.

İstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığında bulunan ihale komisyonuna verebilecek.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlamaAon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli olduTürkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel jeotermal kaynak resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Kilosu 1000 liradan satılıyor

Kilosu 1000 liradan satılıyor

Mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

Enflasyon-faiz oranı tartışmasında yeni bir yaklaşım

Enflasyon-faiz oranı tartışmasında yeni bir yaklaşım

Bolu'da ilk ada çayı hasadı

Bolu'da ilk ada çayı hasadı

Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.