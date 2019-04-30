FİNANS

Enerji ithalatı faturası martta yüzde 10,6 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 10:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 3,7 milyar dolar oldu

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 3 milyar 708 milyon 751 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 708 milyon 751 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

2018 yılının mart ayında bu rakam 3 milyar 353 milyon 131 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 10,6'lık artış oldu.

Öte yandan, mart ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 87 artarak 2 milyon 504 bin 806 tona yükseldi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar (2)Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar (2)
Sichuan Havayolları’nın İlk seferde Çinli hostesler şov yaptıSichuan Havayolları’nın İlk seferde Çinli hostesler şov yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji ithalatı mart Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Kritik veriler öncesi dolar güne nasıl başladı?

Kritik veriler öncesi dolar güne nasıl başladı?

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

O parayı geri alabilirsiniz!

O parayı geri alabilirsiniz!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131.7 milyar liraya ulaştı (2)

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131.7 milyar liraya ulaştı (2)

Burdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatı

Burdur'da hedef, 160 milyon dolarlık maden ürünleri ihracatı

Dış ticaret hacmi Mart'ta yıllık bazda yüzde 10.58 daraldı

Dış ticaret hacmi Mart'ta yıllık bazda yüzde 10.58 daraldı

Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar (2)

Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar (2)

Sichuan Havayolları’nın İlk seferde Çinli hostesler şov yaptı

Sichuan Havayolları’nın İlk seferde Çinli hostesler şov yaptı

Çinli şirket İstanbul’a tarifeli uçuşlara Türkiye tanıtımı ile başladı

Çinli şirket İstanbul’a tarifeli uçuşlara Türkiye tanıtımı ile başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.