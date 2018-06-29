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Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 26 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 10:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 3 milyar 688 milyon 800 bin dolar oldu

Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 3 milyar 688 milyon 800 bin dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 22 milyar 65 milyon dolara yükseldi.

Bunun 3 milyar 688 milyon 800 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın mayıs ayında bu rakam 2 milyar 928 milyon 604 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 26'lık artış oldu.

Öte yandan, mayısta ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,7 azalarak 1 milyon 802 bin 342 tona geriledi.

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