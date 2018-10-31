Enerji ithalatı faturası yüzde 15,5 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artarak 3 milyar 694 milyon 658 bin dolara çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalışla 16 milyar 326 milyon dolara geriledi.
Bunun 3 milyar 694 milyon 658 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın eylül ayında bu rakam 3 milyar 198 milyon 695 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 15,5'lik artış oldu.
Öte yandan, eylülde ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,8 azalarak 2 milyon 79 bin 561 tona düştü.
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