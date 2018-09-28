FİNANS

Enerji ithalatı faturası yüzde 6,8 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 3 milyar 475 milyon 345 bin dolar oldu

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 3 milyar 475 milyon 345 bin dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolara düştü.

Bunun 3 milyar 475 milyon 345 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın temmuz ayında bu rakam 3 milyar 254 milyon 481 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece, söz konusu dönemler itibarıyla ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 6,8'lik artış oldu.

Öte yandan, ağustosta ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak, 2 milyon 83 bin 145 tona çıktı.

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ağustos enerji ithalatı TÜİK

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