Enerji ithalatı nisanda yüzde 16 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 3 milyar 116 milyon 909 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon milyon dolara yükseldi.

Bunun 3 milyar 116 milyon 909 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın nisan ayında bu rakam 2 milyar 685 milyon 174 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 16,1'lik artış oldu.

Öte yandan, nisanda ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,9 azalarak 1 milyon 447 bin 808 tona geriledi.

