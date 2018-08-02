FİNANS

Enerji maliyetleri, ısı pompalarına ilgiyi artırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Genel Müdürü Çınar: - "Doğalgaza gelen zam sonrası ısıtma ve soğutmada çok daha avantajlı enerji giderlerine sahip ısı pompalarına ilgi arttı. Faturaları yarı yarıya düşüren ısı pompaları artık vatandaşın radarına girmiş durumda" - "Hava kaynaklı ısı pompaları doğalgaza ve klima sistemlerine göre ısıtmada yüzde 30, soğutmada ise yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlıyor"

Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Genel Müdürü Serhat Çınar, enerji maliyetlerinin, ısı pompalarına ilgiyi artırdığını belirterek, "Faturaları yarı yarıya düşüren ısı pompaları artık vatandaşın radarına girmiş durumda." ifadesini kullandı.

Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli unsurlarından biri olan ısı pompalarının, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere yurt dışında yıllardır kullanıldığını aktardı.

Türkiye’de ise bu sistemin 20 yıllık bir geçmişi bulunduğunu vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:

"Doğalgaza gelen zam sonrası ısıtma ve soğutmada çok daha avantajlı enerji giderlerine sahip ısı pompalarına ilgi arttı.Türkiye'de genellikle Ege bölgesinde tercih edilen ve faturaları yarı yarıya düşüren ısı pompaları artık vatandaşın radarına girmiş durumda. Hava kaynaklı ısı pompaları doğalgaza ve klima sistemlerine göre ısıtmada yüzde 30, soğutmada ise yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlıyor. Hava, toprak veya su kaynaklı ısı pompalarının tek bir sistemle hem ısıtma hem soğutma hem de sıcak su ihtiyacını karşılayıp tüketiciye büyük avantaj sağlayabiliyor. Toprak ve su kaynaklı ısı pompaları ise ısıtma ve soğutmada yüzde 60 üzerinde tasarruf sağlamakta. Bu cihazlar, otellerde 1,5 - 4 yıl, alışveriş merkezlerinde 1,5 - 3,5 yıl, konutlarda 3 - 6,5 yıl gibi kısa sürede kendini amorti ediyor. Böylece kullanıcı kazançlı çıkıyor."

Yükselen doğalgaz maliyetleriyle birlikte, ısıtma ve soğutmada çok daha avantajlı enerji giderlerine sahip ısı pompalarına ilginin de yoğunlaştığını belirten Çınar, kendilerine telefon veya mail yoluyla ulaşan, mağazalarını ziyaret ederek ısı pompalarına ilişkin soru soran ve bu cihazlarla ilgili bilgi alanların sayısının son dönemde yüzde 45 arttığı bilgisini verdi.

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doğal gaz Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Genel Müdürü Serhat Çınar ısı pompaları

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