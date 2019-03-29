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Enerji Muhabirliği Eğitimi mezunları sertifikalarını aldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

AA ve TİKA koordinasyonunda düzenlenen Enerji Muhabirliği Eğitimi programına katılan yabancı gazetecilere sertifikaları verildi

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen Enerji Muhabirliği Eğitimini tamamlayan 20 yabancı gazeteciye sertifikaları verildi.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde ve TİKA'nın muhabir yetiştirme programı kapsamında AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına Cezayir, Filistin, Irak, Libya, Lübnan, Tunus, Ürdün ve Yemen'den 20 gazeteci katıldı.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın, 18-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği programda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından uzmanlar eğitim verdi.

Ayrıca, program kapsamında AA Enerji Haberleri Editörleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsünden Av. Süleyman Boşça gibi uzmanlar da ders anlattı.

Katılımcılara uluslararası enerji kurumları, enerji ekonomisi, enerji diplomasisi ve güvenliği, enerji hukuku, bölgesel enerji politikaları ile enerji muhabirliği, enerji haber yazım teknikleri ve enerji haberlerinde algı gibi konularda bilgi aktarımı yapıldı.

Eğitim dili Arapça olan programda, Türkçe anlatılan derslerde simültane çeviri desteği sağlandı.

Programı tamamlayan 20 gazeteci, başarı ve katılım belgelerini TİKA'da düzenlenen törenle TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun'dan aldı.

Nurdun, günümüz dünyasında enerjinin çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir alan olduğunu belirtti.

Enerjiye ilişkin gelişmelerin aktarımında gazetecilerin önemli rol oynadığını ifade eden Nurdun, bu tarz eğitim programlarının TİKA'nın öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Eğitim programına katılan gazetecilerden Lübnanlı Bilal al-Boukayli, bu eğitim fırsatını sağladıkları için TİKA ve AA'ya teşekkür ederek, "Bu kursta enerji konusunda önmeli bilgiler edindik. Bundan sonra bu alanda daha fazla rakamsal bilgi içeren haberler hazırlayabileceğiz." dedi.

Katılımcılardan Cezayirli Amina Batouche de bu Türkiye'nin, Enerji Muhabirliği Eğitimi programıyla birçok Arap ülkesinden gazetecileri bir araya getirdiğine işaret ederek, "Bu dostluk yeni oluşturulmuş bir dostluk, bir birliktelik değil. Çok eskiye dayanan, tarihi bir mazisi olan bir dostluk. Ben ve programa katılan arkadaşlarım burada elde ettiğimiz önemli bilgileri ülkemize aktaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anadolu Ajansı (AA) Enerji Muhabirliği Eğitimi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

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