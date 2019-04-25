FİNANS

Enerji sektöründe gözler 2021'e çevrildi

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: - "Bir enerji yatırımcısı olarak 2019-2020'de sıkıntıları görebiliyorum ama 2021 itibarıyla enerji sektörünün çok iyi duruma geleceğine inanıyorum" - "Devletin de desteğiyle 2019-2020'yi sektör olarak atlatabilirsek, 2021'den itibaren enerji sektöründe düzelmeler olacağını, yatırım yapanların yüzlerinin güleceğini düşünüyorum" - "Konya'da 13,5 megavatlık ikinci güneş santralimiz yıl sonuna doğru inşallah elektrik üretimine başlayacak"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, hayata geçirilmesi planlanan Enerji Girişim Sermaye Fonu ile sektörde finansman sıkıntısı yaşayan şirketlere destek olunmasının öngörüldüğünü belirterek, "Bir enerji yatırımcısı olarak 2019-2020'de sıkıntıları görebiliyorum ama 2021 itibarıyla enerji sektörünün çok iyi bir duruma geleceğine inanıyorum." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şu anda elektrikte arz fazlası olduğunu ancak talebin aynı şekilde büyümediğini söyledi.

Enerji sektöründeki projeler hayata geçirilirken yatırımcıların elektrik fiyatlarını 6,5-7 dolar/cent seviyesi üzerinden hesapladığını anlatan Özdemir, talebin düşük ve arzın fazla olmasından dolayı elektrik fiyatlarının hızla düşerek 5 dolar/cent seviyesine kadar gerilediğini anlattı.

Özdemir, bu nedenle finansmanın geri ödemesinde yatırımcıların zorluk çekmeye başladığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının da bu durumu gördüğünü dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Netice olarak, bu yatırımların önemli kısmını Türk bankaları finanse etti. Eğer biz enerji sektöründe bir sıkıntı yaşarsak, Türk bankaları da sıkıntıya sokulmuş olacaktı. Bu nedenle Enerji Girişim Sermaye Fonu yaratılması planlandı. 'Finansmanda problemi olan firmalara destek olalım ki onlar da bankaları rahatlatsın, bu şekilde bu dönemi atlatalım' diye düşünüldü. Bir enerji yatırımcısı olarak 2019-2020'de sıkıntıları görebiliyorum ama 2021 itibarıyla enerji sektörünün çok iyi bir duruma geleceğine inanıyorum. Devletin de bize desteğiyle 2019-2020'yi sektör olarak atlatabilirsek, 2021'den itibaren enerji sektöründe düzelmeler olacağını, yatırım yapanların yüzlerinin güleceğini düşünüyorum."

Özdemir, Enerji Girişim Sermaye Fonu'nun yapısına ilişkin henüz detayların netleşmediğini ifade ederek, "Yatırımların fona aktarılacağını düşünmüyorum. Daha ekonomik şartlarda, faizi düşük veya ödeme süresi daha uzun fonlar meydana getirilerek şirketlere destek olunması planlanan, şirketlerin banka borçlarının ödenmesine yardımcı olacak bir fon oluşturulacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "YEKA ihaleleriyle yakından ilgileniyoruz"

Özdemir, şirket olarak hidroelektrikte Türkiye'de en fazla kapasiteye sahip işletmelerden biri olduklarını ve Çetin Barajı tamamlandığında bin 400 megavata yakın hidroelektrik kapasitesine ulaşacaklarını söyledi.

Hidroelektrikte büyüdükleri gibi güneş enerjisinde de kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Özdemir, "Isparta'da 5,5 megavat güneş enerjisi santralimizi devreye aldık. Konya'da 13,5 megavatlık ikinci güneş santralimiz bu yıl sonuna doğru inşallah elektrik üretimine başlayacak. Daha önce Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine girdik ama almak kısmet olmadı. Bundan sonra birçok ilde daha küçük kapasitelerde hem rüzgar hem güneş YEKA ihaleleri olacak. Bu ihalelerle yakından ilgileniyoruz." diye konuştu.

Özdemir, yenilenebilir enerjideki yatırımlarının yanı sıra faaliyet gösterdikleri madencilik sektöründe de yeni bir safhaya geçtiklerini belirterek, altın, gümüş, bakır, kobalt, titan gibi Türkiye'de bulunabilecek kaliteli madenler için çalışmaya başladıklarını anlattı.

Nitelikli madencilik kapsamında Çanakkale, Balıkesir, Erzurum'daki sahalar için ihalelere girdiklerini dile getiren Özdemir, "Bu ihaleler sonucunda aldığımız sahalarda sondajlara başladık. Sondajlardan sonra bu bölgelerde ne kadar büyüklükte tesisler kurabileceğimizi belirleyeceğiz. Şu anda bütün sahalarda sondaj çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

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