İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, enerji sektöründe irili ufaklı çok fazla firma bulunduğunu ve bunun da bir dağınıklığa neden olduğunu belirterek, "Ekonominin 2019-2020'de biraz daha düşük büyümesi, enerji talebini de düşük tutuyor. Bu yüzden, bu 2 yılı atlatmamız lazım. Bu süreçte hakikaten işini yürütemeyen, zombileşmiş firmalar tasfiye olacak, belli bir konsolidasyon süreci yaşanabilir." dedi.

Ateş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin elektrikte mevcut kurulu gücünün 89 bin megavatı aştığını ve bu kapasitenin de yıllık 300 milyar kilovatsaatin üzerinde üretim anlamına geldiğini söyledi.

Ekonominin dengelenme sürecinin enerjideki talep büyümesini de etkilediğini kaydeden Ateş, talepteki yavaşlama sebebiyle enerji üretiminde daha çok yerli ve yenilenebilir kaynakların tercih edildiğini anlattı.

Ateş, enerji sektörüne birçok yatırım yapıldığını ve bunlar içerisinde ithal girdiye dayalı olan bazı doğal gaz ve ithal kömür tesislerinin ekonomik olamadığını dile getirerek, "Dağıtım tarafında da yönetsel ve piyasadaki kalabalıklığa da bağlı olarak bazı sıkıntıların olduğu açık, ama bankalarda 100 milyar dolarlık uzun vadeli finansmanın 50 milyar doları enerji." diye konuştu.