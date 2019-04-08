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Enerji sektöründe "konsolidasyon" bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: - "Enerji sektöründe çok fazla sayıda irili ufaklı yatırımcı ve yatırım var. Bir dağınıklık söz konusu" - "Ekonominin 2019-2020'de biraz daha düşük büyümesi, enerji talebini de düşük tutuyor. Bu yüzden, bu 2 yılı atlatmamız lazım. Bu süreçte hakikaten işini yürütemeyen, zombileşmiş firmalar tasfiye olacak" - "Daha büyük ölçeklerle, daha homojen bir sektörde ve nispeten daha büyük oyuncuların olduğu, ölçek ekonomisinden yararlanan bir modele doğru geçiş olacak. Bu yüzden, belli bir konsolidasyon süreci yaşanabilir"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, enerji sektöründe irili ufaklı çok fazla firma bulunduğunu ve bunun da bir dağınıklığa neden olduğunu belirterek, "Ekonominin 2019-2020'de biraz daha düşük büyümesi, enerji talebini de düşük tutuyor. Bu yüzden, bu 2 yılı atlatmamız lazım. Bu süreçte hakikaten işini yürütemeyen, zombileşmiş firmalar tasfiye olacak, belli bir konsolidasyon süreci yaşanabilir." dedi.

Ateş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin elektrikte mevcut kurulu gücünün 89 bin megavatı aştığını ve bu kapasitenin de yıllık 300 milyar kilovatsaatin üzerinde üretim anlamına geldiğini söyledi.

Ekonominin dengelenme sürecinin enerjideki talep büyümesini de etkilediğini kaydeden Ateş, talepteki yavaşlama sebebiyle enerji üretiminde daha çok yerli ve yenilenebilir kaynakların tercih edildiğini anlattı.

Ateş, enerji sektörüne birçok yatırım yapıldığını ve bunlar içerisinde ithal girdiye dayalı olan bazı doğal gaz ve ithal kömür tesislerinin ekonomik olamadığını dile getirerek, "Dağıtım tarafında da yönetsel ve piyasadaki kalabalıklığa da bağlı olarak bazı sıkıntıların olduğu açık, ama bankalarda 100 milyar dolarlık uzun vadeli finansmanın 50 milyar doları enerji." diye konuştu.

Söz konusu finansmanın önemli bir kısmının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ve diğer destekler kapsamındaki yerli kömür santrallerinden oluştuğunu aktaran Ateş, tüm tesisleri sahip çıkılması gereken "milli varlıklar" olarak nitelendirdi.

- "Bankalar gerekli yapılandırmaları yaptı"

Ateş, bankaların da gerekli yapılandırmaları yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yatırımlar ortalama vadesi 6-7 yıl kalmış, nakit akışı süren tesisler. Bunları menkulleştirip, yurt içi veya dışına satmak ve kamu bankaları öncelikli olmak üzere bankacılık sistemine bir likite sokmak mümkün. Bu şekilde bir süreç kamu bankalarından bile başlasa neticede piyasayı rahatlatacaktır. Ekonominin 2019-2020'de biraz daha düşük büyümesi, enerji talebini de düşük tutuyor. Bu yüzden, bu 2 yılı atlatmamız lazım. Ondan sonra Türkiye ortalama yüzde 4'ün üzerinde büyüme seyrine ulaştığında, enerji tüketimi de artacak. Bu süreçte hakikaten işini yürütemeyen, zombileşmiş firmalar da buradan tasfiye olacak. Daha büyük ölçeklerle, daha homojen bir sektörde ve nispeten daha büyük oyuncuların olduğu, ölçek ekonomisinden yararlanan bir modele doğru geçiş olacak. Enerji sektöründe çok fazla sayıda irili ufaklı yatırımcı ve yatırım var. Bir dağınıklık söz konusu. Bu yüzden, belli bir konsolidasyon süreci yaşanabilir. Bu, dünyada da her zaman böyle olmuştur. Önemli olan, bu süreci sağlıklı atlatmak."

Özellikle doğal gaz çevrim santralleri ve elektrik dağıtım sektörü alanlarında tıkanmalar yaşanabildiğini belirten Ateş, devletin de regüle ettiği bu alanlardaki yatırımları mümkün olduğu kadar kaybetmeden ve sürdürülebilir halde yaşatmak gerektiğini ifade etti.

Ateş, ekonomiye değer katmayacak varlıklar için bu durumun geçerli olamayacağını belirterek, "Bu yüzden de belli bir konsolidasyon yaşanacaktır. Özellikle, 2020 sonrası enerji sektörünün bu konsolidasyonla kendi mecrasına oturacağını düşünüyorum. Ekonomik büyüme de buna destek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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