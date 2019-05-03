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Enerji sektöründe sistem güvenliği artacak

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

Enerji sektöründe sistem güvenliği artacak

Enerji sektöründe kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) yetkisiz erişim elde edilmesine, hassas bilgilere ulaşılmasına ve sistem sürekliliğinin aksamasına neden olabilecek güvenlik açıklıkları önceden tespit edilerek giderilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun "Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri İçin Güvenlik Analiz ve Test Usul ve Esasları"na ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, EKS ağı ve mimari yapı incelenerek analiz edilecek ve EKS yapılarında görevli personele yönelik sosyal mühendislik testleri yapılacak.

EKS ağında zafiyet tarama analizleri ve zararlı yazılım analizi gerçekleştirilecek. EKS ağ ve bileşenleri test edilerek ağlarda "sömürü" olup olmadığı araştırılacak.

Böylece endüstriyel kontrol sistemlerinde yetkisiz erişim elde edilmesine, hassas bilgilere ulaşılmasına ve sistem sürekliliğinin aksamasına neden olabilecek güvenlik açıklıkları önceden tespit edilerek giderilecek.

Yılda 3 kez tekrarlanacak testler, işletmeye yeni girecek olan tesisler için işletmenin aktif duruma gelmesinden itibaren 18 ay içinde yaptırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) resmi gazete

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