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Enerji talebi 2040'da günlük 365 milyon varil olacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

OPEC'in 2018 Dünya Petrol Görünümü Raporu'na göre, dünyada 2040'a kadar küresel enerji talebi yıllık ortalama yüzde 1,2 artışla günlük 364 milyon 700 bin varil petrol eş değerine yükselecek

Dünyada 2040'a kadar küresel enerji talebinin yıllık ortalama yüzde 1,2 artışla günlük 364 milyon 700 bin varil petrol eş değerine yükseleceği öngörülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2018 yılı Dünya Petrol Görünümü Raporu'na göre, 2040'ta fosil yakıtların küresel enerjideki payı yüzde 75'e çıkacak. Fosil yakıtlar içinde petrol yüzde 28 ile en büyük pay sahibi olacak. Petrolü yüzde 25 ile doğalgaz ve yüzde 22 ile kömür izleyecek.

Enerji talebinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 19, nükleer enerjinin ise yüzde 6 olacak.

Küresel enerji talebi, 2040'a kadar yıllık ortalama yüzde 1,2 artışla günlük 364 milyon 700 bin varil petrol eş değerine yükselecek. Artışın büyük bir bölümü gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak. Gelişmekte olan ülkelerdeki enerji talebi 2040 yılına kadar, yıllık ortalama yüzde 1,9, Avrasya bölgesinde ise yıllık ortalama yüzde 0,7 yükselecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinin enerji talebi ise büyük ölçüde aynı kalacak.

Küresel petrol talebi ise 2040'ta günlük 111,7 milyon varil olarak gerçekleşecek. Gelişmekte olan ülkelerde petrol talebi günlük 66,6 milyon varile, Avrasya bölgesinde ise günlük 6,4 milyon varile çıkacak. OECD bölgesinde talep, günlük 38,7 milyon varile gerileyecek.

OPEC'in ham petrol üretimi 2040’ta günlük 49,3 milyon varil olarak hesaplanırken, dünyada üretilen petrol içerisinde payı yüzde 36’ya yükselecek.

Küresel petrol talebinde sektörel bazda en fazla artışın yaşandığı alan karayolları ulaşımı olacak. Karayollarında petrol kullanımı 2040'ta günlük 47,8 milyon varile yükselecek. Bunu sırasıyla havacılık, sanayi ve petrokimya gibi sektörler takip edecek.

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