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"Enerji tasarrufu ile dışa bağımlılığı azaltabiliriz"

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 12:54 | Son Güncelleme

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: - "Enerji ihtiyacının makul boyuta indirilmesi lazım. Enerji tasarrufu ile dışa bağımlılığı azaltabiliriz. Artık binaları sadece ısıtırken değil, soğuturken de mantıklı davranışlarda bulunmak gerekiyor"

İZMİR (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'deki enerjinin yüzde 40'ının binalarda tüketildiğini, enerji tasarrufu ile dışa bağımlılığın azaltılabileceğini belirterek, "Artık binaları sadece ısıtırken değil, soğuturken de mantıklı davranışlarda bulunmak gerekiyor." dedi.

Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusunda farkındalık çalışmaları yürüten VERİMDER'in Anadolu Buluşmaları Samsun ve Antalya'nın ardından İzmir'deki bir otelde düzenlendi.

Derneğin İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'nin sürekli enerji fiyatlarının artışı ile karşı karşıya olduğunu, enerji temin edilen ülkelerle diplomatik ilişkilerin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Binalarda yalıtım konusuna dikkat çekmek istediklerini aktaran Alkin, "Enerji ihtiyacının makul boyuta indirilmesi lazım. Enerji tasarrufu ile dışa bağımlılığı azaltabiliriz. Artık binaları sadece ısıtırken değil, soğuturken de mantıklı davranışlarda bulunmak gerekiyor. Türkiye'deki enerjinin yüzde 40'ı binalarda tüketiliyor. Binaların da yüzde 85'i doğru düzgün yalıtılmış değil." dedi.

Alkin, binalarda zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi'nin (EKB) enerji verimliliği ve ısı tasarrufunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yeni ev alırken ya da kiralarken evin konumu ve iç tasarımı kadar EKB'ye sahip olması da önemli. Piyasada pek çok sahte belge ile karşılaşılıyor. Bu nedenle mutlaka evinizin belgesini sorgulayın. Sahte olmayan belgede evin en verimli ve yüksek sınıfta olmasına dikkat edin. Eviniz sıcak bir yuva olurken bütçe dostu da olsun."

- Hukukçu uyarısı

Çevre Hukukçusu Arsin Demir de EKB'nin asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, ısıtma veya soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su gibi bilgileri içerdiğini aktardı.

Demir, EKB vermeye yetkilendirilen kuruluşların bulunduğunu belirterek, "Bakanlığın yapacağı denetimler neticesinde gerçeğe aykırı ya da kötü niyetle belge düzenlendiğinin tespiti halinde EKB iptal edilir. Bu belgeyi düzenleyenler hapis cezası ile cezalandırılabilir." diye konuştu.

VERİMDER Yönetim Kurulu Üyesi Arkın Konak da vatandaşın, evine ait EKB'yi sorgulayabileceğini, gerekirse derneklerine başvurup destek isteyebileceğini dile getirdi.

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Emre Alkin enerji VERİMDER

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