Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik abonelerinin zamanında borcunu ödememesi halinde de elektrikleri kesilmeden önce yazılı bildirim, kısa mesaj ya da e posta yoluyla bildirim yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini belirterek, "Gerekli bildirim yapılmadan abonenin elektriğinin kesilmesi mevzuata aykırıdır. Dolayısıyla abonelerimizin de iletişim bilgilerini mutlak suretle şirketlere sunmaları gerekiyor." dedi. Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen "Enerji Tüketici Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, EPDK'nin tüketici odaklı bir kurum olduğunu ve tüketicinin memnun olmadığı bir piyasanın sağlıklı işleyemeyeceğini vurguladı. Tüketicinin yanında olmanın ise şirketlerin karşısında olmak anlamına gelmediğini belirten Yılmaz, "Kurum olarak sıkça alınan şikayetler arasında vatandaşların borçları yüzünden elektriklerinin kesilmesi geliyor. Elektrik abonelerinin zamanında borcunu ödememesi halinde elektriğin kesilmeden önce yazılı bildirim, kısa mesaj ya da e posta yoluyla bildirim yapılmasını zorunlu hale getirdik. Yani gerekli bildirim yapılmadan abonenin elektriğinin kesilmesi mevzuata aykırıdır. Dolayısıyla abonelerimizin de iletişim bilgilerini mutlak suretle şirketlere sunmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başka bir abonenin borcunun diğerinden talep edilmesinin de gelen şikayetler arasında yer aldığını aktaran Yılmaz, önceki abonenin borcunun bir sonraki aboneden tahsilinin de mevzuata aykırı bir eylem olduğunu söyledi. Yılmaz, bu konularda EPDK'ye gelen şikayetlerle ilgili soruşturma süreçlerinin tamamlanarak, gerekli işlemlerin uygulandığını bildirdi. - "Şirketleri temsil eden hukuk büroları da mevzuata uymalı" EPDK olarak geçen yıl tüketicilerden yaklaşık 66 bin şikayet aldıklarını, bunun da 50 bin kadarının elektrikle ilgili olduğunu anlatan Yılmaz, "2018'in ağustos ayı sonu itibarıyla yapılan şikayet sayısı yaklaşık 44 bin civarında, bunun da 35 bini yani yüzde 80'i yine elektrikle ilgili." dedi. Vatandaşların sorunlarına en kısa zamanda çözüm üretmesi için kurulan çağrı merkezlerinin de kendilerinden beklenen performansı henüz gösteremediği eleştirisini yönelten Yılmaz, "Dağıtım ve tedarik şirketlerimiz iletişim ve tüketici sorunlarının çözümünde yeterli seviyede değil ki çeşitli şikayetler kurumumuza da intikal ettiriliyor." ifadelerini kullandı.