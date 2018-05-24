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Enerji ve madencilikte 45 projeye teşvik belgesi verildi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

Nisanda enerji ve madencilik sektörlerinde 45 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi - Belge alan projelerin toplam sabit yatırım tutarı 959 milyon 664 bin 497 lira olarak hesaplandı

Enerji ve madencilik sektörlerinde nisan ayında 45 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, ocakta tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde toplam 515 proje yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Bu dönemde enerji ve madencilik sektörlerinde 45 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 959 milyon 664 bin 497 lira olarak hesaplandı. Enerji ve madencilik yatırımları için verilen toplam 45 teşvik belgesinin 33'ü tamamen yeni yatırımlar için düzenlendi.

Söz konusu sektörlerdeki yatırımlar içinde sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 312 milyon 916 bin 372 lira ile Kovanlık Enerji Üretim San. ve Tic. AŞ'ye ait Giresun'daki 58,38 megavatlık hidroelektrik santral (HES) projesi oldu.

Bu projeyi, 170 milyon lira ile Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. AŞ'nin Afyonkarahisar'daki 25 megavatlık biyokütle enerji santrali projesi ve 85 milyon 28 bin 233 lira ile Konya Suki Enerji Yatırım San. ve Tic. AŞ'nin 25,8 megavatlık HES projesi izledi.

Nisan ayında yatırım teşvik belgesi verilen projelerin hayata geçirilmesiyle enerji ve madencilik sektörlerinde 291 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

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