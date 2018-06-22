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Enerji ve madencilikte mayısta 129 şirket kuruldu

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Enerji ve madencilikte mayısta 129 şirket kuruldu

Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet göstermek üzere mayıs ayında 129 şirket ve 13 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'de toplam 11 bin 754 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, bin 577 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Söz konusu dönemde kurulan şirketlerin 59'u elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında, 70'i madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösterecek.

Mayıs ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 4, madencilik ve taş ocakçılığında 9 oldu.

Böylece, mayısta söz konusu sektörlerde 129 şirket ve 13 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Nisan ayında ise bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 132 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bu arada, mayısta elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 27 şirket ile 7 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 2 şirket ile 1 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi.

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