Enerji ve petrokimya OVP'de öncelikli yatırım alanı

2019-2021 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre (OVP), enerji ve petrokimya sektörleri cari açığın düşürülmesinde öncelikli yatırım alanları olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıkladığı ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak adlandırılan programa göre, cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlendi.

Dengelenme, disiplin ve değişim olmak üzere üç ana temel üzerine inşa edilen programa göre, güneş, rüzgar, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi de desteklenecek.

Programa göre, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji girdi maliyetleri azaltılacak. Petrol ve doğalgaz kaynağı aramaları, başta denizlerde olmak üzere hızlandırılarak sürdürülecek.