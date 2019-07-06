Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına atama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına Mehmet Tuntaş atanırken, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tokat getirildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ise Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı.

