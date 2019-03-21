FİNANS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Siirt'te geçen ay 'Demirkuyu-1' sahamızda 11,2 milyon varil yerinde rezerv kapasitesine sahip yüksek kalitede petrol keşfettik. Artık 'Demirkuyu-1' sahamızda at başları Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, geli

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Siirt'te geçen ay 'Demirkuyu-1' sahamızda 11,2 milyon varil yerinde rezerv kapasitesine sahip yüksek kalitede petrol keşfettik. Artık 'Demirkuyu-1' sahamızda at başları Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için dönecek. Kuyuda günlük üretimimiz bugün itibarıyla 450 varil ancak üretim artırma testlerimiz devam ederken, bu miktarı inşallah 1000 varile çıkaracağız. Üç sahamızdan günlük bin 560 varillik ilave günlük üretim gerçekleştireceğiz. Bugünkü piyasaya değeriyle sahalarımızdan yapacağımız üretimin değeri 220 milyon liraya denk geliyor."


PARTNER Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince... Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidiFındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi
İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalıİSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Siirt

En Çok Okunan Haberler

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

O hesaplarla ilgili flaş açıklama!

O hesaplarla ilgili flaş açıklama!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi

Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi

İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı

İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı

KDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdi

KDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdi

Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.