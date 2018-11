Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"Bu nedenle doğal kaynaklardan yenilenebilir enerjiye kadar enerjinin her alanında daha fazla uzmanlaşan eğitim kurumlarına ihtiyacımız var.

Bizi bu hedefimize götürecek en önemli husus muhakkak ki alanında her biri uzman, her biri üstün nitelikli kalifiye eleman yetiştiren okullarımızın sayısının artırılmasıdır.

Bugün sıçrama yapabileceğimiz alanların başında teknoloji üretimi geliyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu vizyonla artık teknolojiyi sadece kullanan değil, onu üreten ve ihraç eden bir konuma gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda enerjide önemli bir paradigma değişikliğine gidiyoruz. Yerli ve yenilebilir kaynaklarımızı yerli teknolojiyi destekleyecek yerli üretim ve Ar-Ge yapılması şartıyla yatırıma açıyoruz.

Enerji teknolojilerine 'Yerli Üretim' logosu ile imzamızı atmak istiyoruz.

Gençlerimizin içindeki enerji ve dinamizm en büyük motivasyon unsurumuz. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin geleceği gençlerimizin ellerinde. Eminim ki bu sorumluluğun bilinciyle onlar da her işte en iyisi olmayı, zirveye ulaşmayı hedefleyecekler. Bizim gençlerden beklentilerimiz büyük."