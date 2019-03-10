İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güçlü bir Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dönmez, İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği'ni ziyaret etti.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Bileciklilerle bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, "memleket" kavramının önemine işaret etti. Bilecik'in tanıtımının kendileri için görev olduğunu belirten Dönmez, Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Dönmez, kesintisiz hizmet için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, 10 yılı aşkın süredir Ankara'da çeşitli görevlerde bulunduğunu, bu süre içerisinde Bilecik'le de, İstanbul'la da bağlarını koparmadığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemleri anımsatan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinden Cumhurbaşkanlığı sürecine kadar her aşamasında destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Nerede görev verilirse oradayız. 1994'te Belediye Başkanı olduğunda, çöp, çamur, çukurdan geçilmeyen, yolsuzluk, susuzluğun had safhada olduğu, havası solunamaz bir İstanbul devralmıştık. Kısa süre içinde bunları hallettik. O tarihte İstanbul'un sadece birkaç merkez ilçesinde doğal gaz varken, bugün 39 ilçemizin tamamında, Adalar dahil, hatta köylerimizde bile doğal gaz kullanır hale geldik. Doğal gazı Bilecik'le bile bu dönemde tanıştırmış olduk. Artık ülkemizdeki 81 ilin tamamında doğal gaz kullanır hale geldik."