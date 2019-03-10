FİNANS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

"Güçlü bir Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var" - "İstanbul'un sadece birkaç merkez ilçesinde doğal gaz varken, bugün 39 ilçemizin tamamında, Adalar dahil, hatta köylerimizde bile doğal gaz kullanır hale geldik" - "Yıllık ortalama 4 milyar dolarlık mermer-doğal taş ihracatımız söz konusu. Bunu artıracağız. Alın terimize akıl terimizi katalım, yüksek değerli ürünleri üretelim, onları ihraç edelim istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güçlü bir Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dönmez, İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği'ni ziyaret etti.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Bileciklilerle bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, "memleket" kavramının önemine işaret etti. Bilecik'in tanıtımının kendileri için görev olduğunu belirten Dönmez, Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Dönmez, kesintisiz hizmet için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, 10 yılı aşkın süredir Ankara'da çeşitli görevlerde bulunduğunu, bu süre içerisinde Bilecik'le de, İstanbul'la da bağlarını koparmadığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemleri anımsatan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinden Cumhurbaşkanlığı sürecine kadar her aşamasında destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Nerede görev verilirse oradayız. 1994'te Belediye Başkanı olduğunda, çöp, çamur, çukurdan geçilmeyen, yolsuzluk, susuzluğun had safhada olduğu, havası solunamaz bir İstanbul devralmıştık. Kısa süre içinde bunları hallettik. O tarihte İstanbul'un sadece birkaç merkez ilçesinde doğal gaz varken, bugün 39 ilçemizin tamamında, Adalar dahil, hatta köylerimizde bile doğal gaz kullanır hale geldik. Doğal gazı Bilecik'le bile bu dönemde tanıştırmış olduk. Artık ülkemizdeki 81 ilin tamamında doğal gaz kullanır hale geldik."

- "(Doğal gaz) Aramalarımız, araştırmalarımız devam ediyor"

Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını vurgulayarak, "Şu an varsa bulacağız" anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti.

Dönmez, "Trakya'da bir ay önce bir küçük keşif yaptık, yaklaşık 3 milyar metreküplük bir doğal gaza ulaşmış olduk. Bugün rakamlarla ekonomik karşılığı 5 milyar TL... 300 bin haneli bir şehrin 10 yıl süreyle doğal gazını karşılayacak bir kaynağı yakalamış olduk. Yetmez ama aramalarımız, araştırmalarımız devam ediyor. Buldukça milletin emrine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elektrikte üretim sorunu kalmadığını, hala dışa bağımlılığın söz konusu olsa da yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırmak için çabaladıklarını dile getiren Dönmez, "Güçlü bir Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Bu alandaki gayretlerimiz devam edecek." dedi.

Yıllık ortalama 4 milyar dolarlık mermer-doğal taş ihracatının söz konusu olduğunu, bunu artıracaklarını belirten Dönmez, "Alın terimize akıl terimizi katalım, yüksek değerli ürünleri üretelim, onları ihraç edelim istiyoruz." ifadesini kullandı.

Madencilik ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Dönmez, konuşmasının ardından Dernek üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Gedik Yatırım’ın projesi Altın MIXX’le ödüllendirildiGedik Yatırım’ın projesi Altın MIXX’le ödüllendirildi
İstanbul'da dev arazi yeniden satışa çıkarıldı, bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendiİstanbul'da dev arazi yeniden satışa çıkarıldı, bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, kendi işinin patronu oldu

'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, kendi işinin patronu oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gedik Yatırım’ın projesi Altın MIXX’le ödüllendirildi

Gedik Yatırım’ın projesi Altın MIXX’le ödüllendirildi

İstanbul'da dev arazi yeniden satışa çıkarıldı, bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi

İstanbul'da dev arazi yeniden satışa çıkarıldı, bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi

EMİB Başkanı Kaya: Türk ihracatçıların gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşıyoruz

EMİB Başkanı Kaya: Türk ihracatçıların gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşıyoruz

Seramik atıklarından ürettikleri köpük betonla maliyeti düşürdüler

Seramik atıklarından ürettikleri köpük betonla maliyeti düşürdüler

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu

Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.