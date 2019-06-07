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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 18:48 | Son Güncelleme

"Para vermeden kendi gazınızı kendinizin üreteceği bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Şöyle üç dört büyükbaş hayvanınız varsa ahırınızda onun gübresinden mutfağınızdaki ihtiyacını karşılayacak gazı üretmek imkanına da kazandıracağız"

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Para vermeden kendi gazınızı kendinizin üreteceği bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Şöyle üç dört büyükbaş hayvanınız varsa ahırınızda onun gübresinden mutfağınızdaki ihtiyacını karşılayacak gazı üretmek imkanını da kazandıracağız." dedi.

Gölpazarı ilçesinde restorasyonu tamamlanan 720 yıllık tarihi Kasımlar Camii'nin açılışına katılan Dönmez, Bilecik'in, Osmanlı Devleti'nin köklerinin gelişmesinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de cami sayısının 84 bin 600 olduğunu belirten Dönmez, "Cumhuriyet döneminde 74 bin cami daha yapmışız. Bunların da kahir ekseriyeti aslında vatandaş eliyle olmuş. Dişinden tırnağından arttırmış mahallesindeki caminin biri temelini atmış, birisi harcını getirmiş, biri camını getirmiş. Böyle yapmışız. Cami, mahallenin köyün merkezi haline gelmiş. Onun etrafında yerleşim alanı oluşmuş. Allah o insanlardan razı olsun." diye konuştu.

- "Tüp parası vermemiş olacaksınız"

Bakan Dönmez, yaşam standartlarının şehirde olduğu gibi köylerde de eskiye göre daha geliştiğine işaret etti.

İnsanoğlunun istek, ihtiyaç ve arzularının bitmeyeceğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Şimdi diyeceksiniz ki 'elektrik var ama gaz yok.' Gaz da olsa iyi olur. Daha doğal gazı Gölpazarı'na yeni getirdik. Köyler için bir başka projemiz var. Para vermeden kendi gazınızı kendinizin üreteceği bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Şöyle üç dört büyükbaş hayvanınız varsa ahırınızda onun gübresinden mutfağınızdaki ihtiyacını karşılayacak gazı üretmek imkanına da kazandıracağız. İlk denemelerini fabrikada yaptırdık, olumlu çıktı. 8-10 köy seçeceğiz, oralarda o tesisi vereceğiz. 'Biogaz' dediğimiz gazı size ürettireceğiz. Artanı da yine gübre yapacaksınız. Tüp parası vermemiş olacaksınız."

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Bilecik Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı

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