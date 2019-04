Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2018 Performans Ödülleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık çalışanlarına hitaben, "Sizlerin gayretleriyle son 3 yıla büyük bir başarı hikayesi sığdırdık. Enerjinin her alanında tarihi rekorlara, dev yatırımlara, büyük bir değişim ve dönüşüme hep birlikte imza attık. Bu büyük başarının en büyük mimarları, gizli kahramanları hiç şüphesiz sizlersiniz." dedi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "2018 Performans Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, modern insan kaynakları anlayışının merkezinde insan ögesinin yer aldığını söyledi.

Bugünün dünyasında dinamiklerin geçmişten çok daha farklı geliştiğini ve aynı anda her yere yayıldığını ifade eden Dönmez, "Dijital dönüşüm hayatımızın her alanına girmiş ve her alanı yeniden inşa eder hale gelmiştir. Her gün ezber bozan yerleşik anlayışları yıkan inovasyonlar hayatımızın yönünü belirlemeye başladı. Böylesi bir çağda insan ve değişim olgularını yönetebildiğimiz ve sürekli güncelleyebildiğimiz bir ortamda ancak başarıyı yakalamamız mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.