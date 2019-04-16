FİNANS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2018 Performans Ödülleri

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 16:00 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "(Bakanlık çalışanlarına hitaben) Sizlerin gayretleriyle son 3 yıla büyük bir başarı hikayesi sığdırdık. Enerjinin her alanında tarihi rekorlara, dev yatırımlara, büyük bir değişim ve dönüşüme hep birlikte imza attık. Bu büyük başarının en büyük mimarları, gizli kahramanları hiç şüphesiz sizlersiniz" - "Bugün geldiğimiz noktada sahada çalışan işçi kardeşlerimizden üst düzey yönetici arkadaşlarımıza kadar bakanlığımızın her bir çalışanının büyük emeği ve katkısı var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık çalışanlarına hitaben, "Sizlerin gayretleriyle son 3 yıla büyük bir başarı hikayesi sığdırdık. Enerjinin her alanında tarihi rekorlara, dev yatırımlara, büyük bir değişim ve dönüşüme hep birlikte imza attık. Bu büyük başarının en büyük mimarları, gizli kahramanları hiç şüphesiz sizlersiniz." dedi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "2018 Performans Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, modern insan kaynakları anlayışının merkezinde insan ögesinin yer aldığını söyledi.

Bugünün dünyasında dinamiklerin geçmişten çok daha farklı geliştiğini ve aynı anda her yere yayıldığını ifade eden Dönmez, "Dijital dönüşüm hayatımızın her alanına girmiş ve her alanı yeniden inşa eder hale gelmiştir. Her gün ezber bozan yerleşik anlayışları yıkan inovasyonlar hayatımızın yönünü belirlemeye başladı. Böylesi bir çağda insan ve değişim olgularını yönetebildiğimiz ve sürekli güncelleyebildiğimiz bir ortamda ancak başarıyı yakalamamız mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, gerçek bir değişim için önce zihinsel kalıpları kırmak gerektiğine işaret etti.

Kamuda yeniliğe açık bir sistemin henüz tam anlamıyla oluşmadığına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Ortaya yeni bir düşünce ya da eylem koyan kişi çoğu zaman rutini sürdürmek isteyen adam sendeciler tarafından pişmiş aşa su katmakla suçlanır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işte böylesi bir anlayışa karşı kuruldu. Çünkü eski Türkiye'ye ait böyle bir zihniyetin fark yaratması, ortaya yeni bir şey koyması da beklenemez. Eski Türkiye'ye ait bu köhnemiş zihniyet yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özü aslında değişim üzerine inşa edildi. Enerjisi ve dinamizmiyle işlerin daha hızlı yürüdüğü, sonuç odaklı bir kamu yönetim sistemini inşa etmek için hayata geçirildi."

Bakanlık olarak bu sürece hızla ayak uydurduklarını belirten Dönmez, geçen yıl bakanlık bünyesindeki işlemlerin basitleştirilmesi için genelge yayımladıklarını söyledi.

Performans ve verimlilik odaklı bir sistemin kurulması yönünde de 2016'da önemli bir adım attıklarını ve çalışanlarının her yıl nesnel kriterler çerçevesinde değerlendirildiğini anlatan Bakan Dönmez, performans değerlendirmeleri sayesinde uygun yetenek ve beceriye sahip çalışanların önünün açılacağını, kamunun da özel sektör mantığıyla yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Dönmez, performans sistemlerinin kariyerlerini sağlam bir şekilde örmek isteyen herkes için önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sizlerin gayretleriyle son 3 yıla büyük bir başarı hikayesi sığdırdık. Enerjinin her alanında tarihi rekorlara, dev yatırımlara, büyük bir değişim ve dönüşüme hep birlikte imza attık. Bu büyük başarının en büyük mimarları, gizli kahramanları hiç şüphesiz sizlersiniz. Bugün geldiğimiz noktada sahada çalışan işçi kardeşlerimizden, üst düzey yönetici arkadaşlarımıza kadar bakanlığımızın her bir çalışanının büyük bir emeği ve katkısı var."

Törende, başarılı hizmetlerinden dolayı bakanlık ve bağlı kuruluşlarda görev yapan 119 çalışana ödül verildi.

PARTNERİlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaretİlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret
MB / KFE: Konut fiyatları yıllık reel yüzde 13.26 düştüMB / KFE: Konut fiyatları yıllık reel yüzde 13.26 düştü
Denizcilik sektörünün geleceği, Mare Forum İstanbul'da tartışıldıDenizcilik sektörünün geleceği, Mare Forum İstanbul'da tartışıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 Performans Ödülleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Bugünden itibaren artık ücretli

Bugünden itibaren artık ücretli

Türkiye'nin en büyüğü olacak!

Türkiye'nin en büyüğü olacak!

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FODER: Finansal bilgi düzeyi iki yılda yüzde 5.0 arttı

FODER: Finansal bilgi düzeyi iki yılda yüzde 5.0 arttı

Havaş İstanbul Havalimanı’nda iki kat büyüdüğünü açıkladı

Havaş İstanbul Havalimanı’nda iki kat büyüdüğünü açıkladı

MB / KFE: Konut fiyatları yıllık reel yüzde 13.26 düştü

MB / KFE: Konut fiyatları yıllık reel yüzde 13.26 düştü

Denizcilik sektörünün geleceği, Mare Forum İstanbul'da tartışıldı

Denizcilik sektörünün geleceği, Mare Forum İstanbul'da tartışıldı

Hedef, Türkiye’nin hazır giyim ticaretini artırmak

Hedef, Türkiye’nin hazır giyim ticaretini artırmak

ÇCSİB Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

ÇCSİB Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.