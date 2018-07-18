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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 616 adet maden sahasını aramalara açıyor (2)

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hukuki durumları sona eren 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, altı adet III.

(Aramaya açılacak sahalarda olası madenlerin yasadaki tanımlamalarıyla güncellendi)
İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hukuki durumları sona eren 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, altı adet III. Grup, dört adet V. Grup ve 484 adet IV. Grup olmak üzere toplam 600 adet maden sahası ile 13 adet II. Grup ve üç adet IV. Grup olmak üzere toplam 16 adet küçük alan maden sahasını ihale yoluyla aramalara açacak. Böylece, toplam 616 adet maden sahasi ihale yoluyla aramalara açılacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan iki ayrı ilana göre, söz konusu grupların karşılık geldiği maden kaynakları arasında kömür, nadir metaller, radyoaktif mineraller, değerli metaller ve inşaat malzemelerinde kullanılan madenler de yer alıyor.
Aramalara açılacak toplam 600 maden sahasının koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında 30 gün süre ile 18 Temmuz'da ilan edilecek. İlanlara göre, 16 adet küçük alan maden sahası ihalesi ise mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 7 Ağustos'ta yapılacak.
Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, aynı internet sayfasında en az 15 gün önce ilan edilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilanlarında belirtilen maden grupları 3213 sayılı Maden Kanunu'nda şöyle tanımlanıyor:
I-b: Tuğla-kiremit kili, çimento kili, marn, puzolanik kayaç (tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer
gruplarda yer almayan kayaçlar.
II-b: Mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar.
III: Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç) Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla).
IV: a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer
tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).
b) Turba, Linyit, Taşkömürü, (…) Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (…) Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla).
c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.
ç) Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.
V: Elmas, safir, yakut, beril, zümrüt, morganit, akuvamarin, heliodor, aleksandirit, agat, oniks, sardoniks, jasp, karnolin, heliotrop, kantaşı, krizopras, opal, kuvars kristalleri, turmalin, topaz, aytaşı, turkuaz, spodümen, kehribar, lazurit, oltutaşı, diopsit, amozonit, lületaşı, labrodorit, epidot, spinel, jadeit, yeşim, rodonit, rodokrozit, granat minarelleri, diaspor kristalleri, kemererit.

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