Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı seçime hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 31 Mart’taki yerel seçimlerde enerji güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalara ilişkin hazırlıklarını Bakan Fatih Dönmez’in talimatıyla tamamladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, seçim günü enerjide aksaklık yaşanmaması için bakanlık bünyesinde özel bir koordinasyon ekibi oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, elektrik üretim, iletim, dağıtım ile petrol ve doğal gaz iletim ve depolama hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve olası aksaklıklara en hızlı şekilde müdahale edilerek giderilmesi için TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturulduğu belirtildi.

Bakan Dönmez'in de tüm ekipleri gün boyu takip edeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca, seçim günü tüm bu tedbirlere yönelik koordinasyonu sağlamak üzere de Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başkanlığında bağlı ve ilgili kurumların yöneticilerinden oluşan bir ekiple koordinasyon sağlanacak. Doğal gaz iletimindeki tüm kompresör ve ana ölçüm istasyonlarında, petrol iletim ve depolama tesislerinde, elektrik iletiminde TEİAŞ’ın tüm bölge müdürlükleri ile yük tevzi merkezlerinde, EÜAŞ’a ait üretim tesislerinde ve elektrik dağıtım tesislerinde ilgili tüm personel ve yöneticiler seçim günü görev başında ve kriz merkezleri ile irtibat halinde olacak. Diğer iletişim imkanlarına ilave olarak, kriz merkezleri ve ilgili kuruluşların merkez - taşra birimleri ile ihtiyaç halinde canlı görüşme gerçekleştirilebilecek." ifadeleri kullanıldı.