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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA-2 kapsamında Balıkesir bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti verdi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA-2 kapsamında Balıkesir bölgesinin 250 megavatlık ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti verdi


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Anahtar Kelimeler:
enerji ihale RES Rüzgar yarışma YEKA

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