Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Somalı madenciler için "yol haritası"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya gelen maden işçilerinin sorunlarının çözüleceğini belirterek "İşçi kardeşlerimizin bir kuruşu dahi zayi olmayacak. 31 Aralık'a kadar dilekçeyle başvuran işçilerin ücretleri 2020'nin ilk altı ayında faiziyle beraber ödenecek." dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya gelen maden işçileri Kalaycı'yı makamında ziyaret etti. Kalaycı, ziyaretteki konuşmasında, madencilerin sorunlarına ilişkin bir yol haritası belirlediklerine işaret ederek "İşçi kardeşlerimizin bir kuruşu dahi zayi olmayacak. 2014'teki elim kazadan sonra kıdem ve ihbar tazminatıyla ilgili çalışmaları değerlendirdik. İki tür sözleşme vardı bu başlık altında. Kazanın olduğu Eynez Ocağı'nda hizmet sözleşmesiyle çalışan işçilerimizin kıdem ve ihbar tazminatları sorununu büyük ölçüde çözeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşçilerin 31 Aralık'a kadar dilekçeyle başvurmaları durumunda ücretlerinin 2020'nin ilk altı ayında faiziyle beraber ödeneceğini vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti: