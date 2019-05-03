FİNANS

Enerji verimliliği için özel çalışma

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 14:22 | Son Güncelleme

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz: - "Enerji verimliliği ile ilgili özel çalışacağız. Enerji verimliliğini portföy bazında her yıl yüzde 1 artıracağız. 5 yılda enerji verimliliğini yüzde 5 artırmış olacağız"

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, enerji verimliliğiyle ilgili özel çalışma yapacaklarını belirterek, "Enerji verimliliğini portföy bazında her yıl yüzde 1 artıracağız. 5 yılda enerji verimliliğini yüzde 5 arttırmış olacağız." dedi.

Alagöz, Enerji Verimliliği Derneği tarafından EÜAŞ Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Verimli Buluşmalar" etkinliğinde, devletin kaynaklarının sınırsız olmadığını ifade ederek, "Dolayısıyla elektriği, minimum enerjiyi kullanarak üretmek zorundayız. Bunun için teknik çalışmalar da yapmalıyız ama daha çok bir bilinçlendirme, algı oluşturma noktasında da hem çalışanlarımızı, hem üreticileri hem tüketicileri uyandırmalıyız. Bu yüzden Enerji Verimliliği Derneği çok ciddi bir iş yapıyor." diye konuştu.

EÜAŞ olarak 60'a yakın elektrik santrali işlettiklerini, sorumluluklarının bu santralleri işler halde bulundurmak olduğunu anlatan Alagöz, santrallerde ölçme ve izleme süreçleri ve sonrasında yaptıkları projelerle verimliliği artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Enerji verimliliği konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına söz verdiklerini aktaran Alagöz, "Enerji verimliliği ile ilgili özel çalışacağız. Enerji verimliliğini portföy bazında her yıl yüzde 1 artıracağız. 5 yıl içerisinde enerji verimliliğini yüzde 5 artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın da enerji verimliliğinin önemine dikkat çekerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının liderliğinde, sektördeki paydaşlarla konuyu gündemde tutmaya gayret ettiklerini söyledi.

Geçmiş dönemlerde enerji verimliliği için "Enerji Hanım", "Enerji Çocuk" gibi birçok proje yürütüldüğüne değinen Kalsın, artık sanayi, ulaşım, tarım gibi sektörlere daha fazla yöneleceklerini vurguladı. Verimlilik endeksi çalışması yapacaklarını anlatan Kalsın, toplumda enerji verimliliği bilincinin çok fazla oluşmadığına dikkati çekti. Kalsın, "En temiz, en ucuz, en çevreci enerji kaynağı enerji verimliliğidir. Enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında yeni enerji kaynağı olan enerji verimliliği konusunu toplumun tüm paydaşlarına yayma konusunda güçlü bir sinerji oluşmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji verimliliği Elektrik Üretim AŞ Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın

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