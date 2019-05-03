Enerji verimliliği için özel çalışma

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, enerji verimliliğiyle ilgili özel çalışma yapacaklarını belirterek, "Enerji verimliliğini portföy bazında her yıl yüzde 1 artıracağız. 5 yılda enerji verimliliğini yüzde 5 arttırmış olacağız." dedi.

Alagöz, Enerji Verimliliği Derneği tarafından EÜAŞ Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Verimli Buluşmalar" etkinliğinde, devletin kaynaklarının sınırsız olmadığını ifade ederek, "Dolayısıyla elektriği, minimum enerjiyi kullanarak üretmek zorundayız. Bunun için teknik çalışmalar da yapmalıyız ama daha çok bir bilinçlendirme, algı oluşturma noktasında da hem çalışanlarımızı, hem üreticileri hem tüketicileri uyandırmalıyız. Bu yüzden Enerji Verimliliği Derneği çok ciddi bir iş yapıyor." diye konuştu.

EÜAŞ olarak 60'a yakın elektrik santrali işlettiklerini, sorumluluklarının bu santralleri işler halde bulundurmak olduğunu anlatan Alagöz, santrallerde ölçme ve izleme süreçleri ve sonrasında yaptıkları projelerle verimliliği artırmaya çalıştıklarını ifade etti.