İpekyolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, enerjinin ülkenin gelişmesini sağlayan stratejik sektörlerden biri olduğunu ifade ederek, "Enerjide arz güvenliğini sağlamak ve sanayimiz üzerindeki enerji maliyeti baskısını hafifletmek gerekiyor. Türkiye olarak enerji verimliliği seferberliği başlatmalıyız." ifadesini kullandı.

Mehmet Nuri Alim, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılına ilişkin uluslararası birçok kurumun büyüme tahminlerini gözden geçirdiğini belirterek, büyük güçler arasındaki ekonomik ve politik çatışmalar, serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşan içe kapanmacı politikalar ve ticaret savaşlarının, 2019 yılında da dünya ekonomisinin gidişatını belirleyecek riskler arasında yer aldığını anlattı.

Ev ödevlerini eksiksiz yerine getiren ülkelerin riskleri az hasarla atlatırken kronik sorunlarla uğraşan ülkelerin işinin hayli güç olacağını vurgulayan Alim, "Bu nedenle ev ödevlerimizi zamanında ve doğru şekilde yapmak, geçici çözümler değil, kalıcı reformlar ile temeli sağlam atmak, her zamankinden daha fazla önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.