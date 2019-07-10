FİNANS

Enerji verimliliği yatırımları için "faizler sübvanse edilsin" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın: - "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Japon Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası, Alman yatırım bankası KFW gibi kurumların fonları ile Halkbank, Ziraat Bank veya Vakıfbank üzerinden sanayicimize uzun vadeli, en az 2-3 yıl geri ödemesiz, düşük faizli veya gerekirse faizsiz finansman sağlanabilir" - "Ekonominin canlanmasını istiyorsak, ciddi manada bir kalkınma seferberliği de başlatmış olunur. Sadece faizlerin sübvanse edilmesi veya üstlenilmesi yeterli" - "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bir 'Bilinç Endeksi' çalışması yapıyoruz. Bu bilinç endeksi çalışmasıyla, sanayide, ulaşımda, tüm kurumlarda enerji verimliliği bilincini yerleştirip, endekse dönüştürüp gerekli yatırımların yapılması için desteğin verilmesi sağlanacak"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, enerji verimliliği yatırımları için finansmanla ilgili çalışma yapılması ve kamu bankaları üzerinden sanayiciye gerekirse faizsiz finansman kullandırılması gerektiğini belirterek, "Ekonominin canlanmasını istiyorsak, ciddi manada bir kalkınma seferberliği de başlatılmış olunur. Sadece faizlerin sübvanse edilmesi veya üstlenilmesi yeterli." dedi.

Kalsın, Türkiye'deki enerji verimliliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 75'inin ithal edildiğini anlatan Kalsın, bu ithalat için yıllık yaklaşık 50-55 milyar dolar ödendiğini kaydetti. Kalsın, Türkiye'nin kendi enerjisini üretmediği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını devam ettirmediği sürece ithalata mahkum olacağını söyledi.

Türkiye'nin ekonomik büyüme için enerji tüketmeye devam etmesi gerektiğini ifade eden Kalsın, "Yatırımlara da devam etmek zorundayız. Dolayısıyla, enerji tüketiminden tasarruf olmaz, önemli olan tükettiğin enerjiyi verimli kullanmak. Biz burada 'üretime ve yatırıma devam' diyoruz ama verimli olmak kaydıyla. Bu vesileyle, bundan sonraki süreçte özellikle enerjinin yüzde 35'inin tüketildiği sanayi, yüzde 25'inin tüketildiği ulaşım sektörü ve tarıma yoğunlaşmaya karar verdik. Ayrıca, konutlarda da inanılmaz derecede enerji tüketimi ve israfı var. Önümüzdeki süreçte doğrudan katma değere yönelik ve istatistiklere yansıyacak adımlar atmak istiyoruz." diye konuştu.

Kalsın, özellikle yüksek miktarda enerji tüketen fabrika ve kuruluşların yapacağı verimlilik yatırımlarının fark yaratacağına fakat bu yatırımların hayata geçirilmesi için finansman ihtiyacı bulunduğuna dikkati çekti.

Dünyadaki enerji verimliliği pazarının 235 milyar dolarlık büyüklüğü bulunduğunu fakat Türkiye'nin henüz bu büyüklükten bir pay alamadığını aktaran Kalsın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden finansman konusu çok önemli. Türkiye'de bu konuda bir çaba var ama mevzuatla ilgili sıkıntılar var. Kamu bankalarımız bu konuda yetkili ve Avrupa Birliği'nin de bu yatırımları destekleyecek fonları var. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Japon Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası, Alman yatırım bankası KFW gibi kurumların fonları Halkbank, Ziraat Bank veya Vakıfbank üzerinden sanayicimize uzun vadeli, en az 2-3 yıl geri ödemesiz, düşük faizli veya gerekirse faizsiz finansman sağlanabilir. Şu anda sanayici gerçekten teşvik edilmek isteniyorsa, verimlilik kredisi açarak finansman kullandırılabilir. Burada tabii verimlilik yatırımları ve gerekirse yerli makinalarla tesisin yenilenmesi için devlet bu kredileri açmak zorunda. Ekonominin canlanmasını istiyorsak, ciddi manada bir kalkınma seferberliği de başlatılmış olunur. Bir yenilenme seferberliği başlatıldığında, aslında bu topyekün bir kalkınma seferberliği. Sadece faizlerin sübvanse edilmesi veya üstlenilmesi yeterli. Ekonomiyi çok ciddi şekilde canlandıracak bir süreç olacaktır."

Kalsın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2017-2023 yıllarında 10,9 milyar dolar yatırım yapılacağını, bu yatırımlar sonucunda 2033'e kadar 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını kaydetti.

- Kurumlarda "enerji verimliliği danışmanları" çalışabilir

Öte yandan, enerji verimliliğinde bilinçlenmenin sağlanması ve daha kurumsal çalışmalar için Bakanlığın bir mevzuat çalışması yaptığını vurgulayan Kalsın, bu mevzuat çalışmasıyla kurumlarda "enerji verimliliği danışmanlığı" gibi bir istihdam kolunun açılabileceğini bildirdi.

Kalsın ayrıca Enerji Verimliliği Derneği olarak Bakanlık ile bir "Bilinç Endeksi" üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu bilinç endeksi çalışmasıyla, sanayide, ulaşımda, tüm kurumlarda enerji verimliliği bilincini yerleştirip, endekse dönüştürüp gerekli yatırımların yapılması için desteğin verilmesi sağlanacak. Çalışmayı en geç 2020 başında bitirmeyi planlıyoruz. Çalışma kapsamında, her şirket bir sistem üzerinde yıllık bazda ilgili verileri sisteme girecek ve veriler bir havuzda toplanacak. Bu çalışmaya diğer bakanlıkları da çekmek istiyoruz çünkü ölçemediğiniz birşeyi yönetemezsiniz." diye konuştu.

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Karacabey'de soğan üreticisi memnunKaracabey'de soğan üreticisi memnun
Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırımAlpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın verimlilik

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Dev köklü firma konkordato ilan etti

Dev köklü firma konkordato ilan etti

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.