Enerji verimliliğini artırıcı projelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı

Verimlilik artırıcı proje bedeli ve destek oranı ile enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan gönüllü anlaşma destek bedeli ve enerji gideri oranlarında değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 8. maddesi kapsamında yer alan proje bedeli 1 milyon Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına, destek oranı ise yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

Ayrıca, destek bedeli oranı 200 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına, enerji gideri oranı da yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.

