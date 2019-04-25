FİNANS

"Enerji verimliliğini yeni bir enerji kaynağı olarak görüyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, dünyada enerji verimliliği yatırımlarının 235 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerek, "Enerji verimliliğini yeni bir enerji kaynağı olarak görüyoruz" dedi.

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, dünyada enerji verimliliği yatırımlarının 235 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerek, "Enerji verimliliğini yeni bir enerji kaynağı olarak görüyoruz" dedi.
Murat Kalsın, 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Bizim gibi tükettiği enerjinin önemli bir bölümünü ithal eden bir ülke için en ekonomik, en milli ve en temiz enerji kaynağı, enerji verimliliğidir. Biz enerji verimliliğini yeni bir enerji kaynağı olarak görüyoruz" dedi ve ekledi:
"Bugün dünyada enerji verimliliğine yapılan yatırım tutarı 235 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Bu yatırımların çok önemli bir bölümünü de teknoloji oluşturuyor. Biz de enerji verimliliği sağlayacak teknolojileri yakından takip etmeli hatta bu konuda yeni teknolojileri geliştirmeliyiz. Üniversite-kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bu hedef çerçevesinde bir araya geldiği platformlar oluşturarak yenilikçi fikir ve projeleri desteklememiz gerekiyor."
Nesnelerin internetini, yapay zekayı, big datayı, robotik teknolojileri konuştuğumuzu, yüzde 100 mobilizasyonun çok uzağımızda olmadığının altını çizen Kalsın, "İşte bu yeni dönem, akıllı kentleri de beraberinde getiriyor. Akıllı kentlerin vazgeçilmezi de bildiğiniz gibi akıllı sayaçlar… Akıllı sayaçlar enerji verimliliğini en üst düzeyde sağlayacak bir teknoloji. Hem kayıpları azaltacak hem de enerji faturasını düşürecek olan akıllı sayaçlar, dağıtım altyapısı nispeten eski olan elektrik sektörümüze de pozitif katkı yapacaktır" diye ekledi. (Fotoğraflı)

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