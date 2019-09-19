Enerji yatırımlarında Ukrayna fırsatı

Ukrayna devlet enerji iletim şirketi Ukrenergo'nun Denetim Kurulu Başkanı Şevki Acuner, "Ukrayna, Türk iş adamlarının şeffaflığını, dürüstlüğünü ve yaptığı işin kalitesini gösterilebileceği en rahat piyasalardan biri. İnşallah bu toplantı sadece enerji sektörünün değil, diğer sektörlerin de önünü açacaktır." dedi.

Acuner, Türk-Ukrayna İşadamları Derneği tarafından (TUİD) Ankara'da düzenlenen Ukrenergo'nun ilk yurt dışı tanıtım toplantısında, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi için yürütülen bu tip çalışmaların son derece önemli olduğunu söyledi.

Ukrenergo'nun son 6 ay içinde çok ciddi bir değişimden geçtiğine işaret eden Acuner, Ukrayna'nın dönüşüm sürecinde son derece şeffaf ve açık bir yol takip ettiğini ifade etti.

Acuner, Ukrayna elektrik sektörünün dönüşümü sürecinde en önemli faktörlerden birinin, Avrupa elektrik sistemine entegrasyonun tamamlanması olduğunu dile getirerek, böylece Rusya'ya olan bağımlılığın azalacağını ve enerji güvenliğinin sağlanmasıyla fiyatlarda rekabetçi bir ortamın oluşturulacağını anlattı.