İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018'in enerji sektöründe "ilk"lerin yılı olduğunu belirterek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesini işletmeye aldık. Ayrıca, 81 ilimize de doğal gaz arzını tamamladık. Akdeniz'de derin deniz sondajına başladık. Önümüzdeki ayın ortalarında ikinci sondaj gemisini de Akdeniz'e getireceğiz. Yılda ikişer sondaj ile hidrokarbon rezervlerini ülkemize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Dönmez, İstanbul Maden İhracatcıları Birliği Maden Sektörü Ödül Töreni Sektörel Vizyon Organizasyonu'nun kapanışına görüntülü arama ile bağlandı. Madencilikte işlemlerin yavaşlamasına neden olan bürokratik süreçleri ortadan kaldırdıklarını ve e-Maden projesinin tüm özellikleriyle sektörünün kullanımına açılacağını dile getiren Dönmez, projenin İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bulunduğunu anımsattı. Dönmez, e-Maden ile tüm süreçlerin elektronik ortamda yapılabileceğini ifade ederek, 2017'de kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ile de madenlerde uluslararası standartlarda ve geçerli bir kod ile raporlama yapılabileceğini anlattı.

Bu gelişmenin madencilere finansman konusunda ciddi şekilde yardımcı olacağını kaydeden Dönmez, güvenli madencilik için geçen yıl 8 bin civarında ruhsat sahasının denetlendiğini ve iki bin 500 maden sahasının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu aktardı. "2023'te denetim yapılan saha sayısını 14 bine çıkarmış olacağız" diyen Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Madencilikte daha büyük bir potansiyele sahibiz ama tam anlamıyla faydalanamıyoruz. Madenciliğin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 1 seviyesinde. Bunu ilk etapta iki katına çıkarmak istiyoruz. Daha sonra da yüzde 5 seviyesine çıkarmak durumundayız. Diğer taraftan 2018'de birçok ilki hayata geçirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldı, TANAP projesini işletmeye aldık. Ayrıca, 81 ilimize de doğal gaz arzını tamamladık. Akdeniz'de derin deniz sondajına başladık. Önümüzdeki ayın ortalarında ikinci sondaj gemisini de Akdeniz'e getireceğiz. Yılda ikişer sondaj ile hidrokarbon rezervlerini ülkemize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız."