FİNANS

Enerjide acele kamulaştırma kararı

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 08:38 | Son Güncelleme

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait bir enerji iletim hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait "154 kV Evrencik RES-Hamitabat (Vize) Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında söz konusu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Otogaza zam! Bu geceden itibaren geçerli Otogaza zam! Bu geceden itibaren geçerli
ASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruzASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acele Kamulaştırma resmi gazete TEİAŞ

En Çok Okunan Haberler

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu! İşte dudak uçuklatan değerleri

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu! İşte dudak uçuklatan değerleri

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otogaza zam geldi

Otogaza zam! Bu geceden itibaren geçerli

ASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz

ASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek

Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek

İMSAD Bileşik Endeksi 12 ay düşüşten sonra Mart’ta yükseldi

İMSAD Bileşik Endeksi 12 ay düşüşten sonra Mart’ta yükseldi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.