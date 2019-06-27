FİNANS

Enerjide acele kamulaştırma kararı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 08:50 | Son Güncelleme

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait üç enerji nakil hattının yapımı kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait, "154 kV Gölpazarı-Paşalar Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Akyel-1 RES TM-Karaman OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Traçim-Demirköy Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında söz konusu hatların güzergahlarına denk gelen taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Belkıs TM-Karkamış TM Enerji Nakil Hattı ve Karabucak KÖK-Alıcıyeniyapan-Kaldırım Köyleri Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince (TEDAŞ) acele kamulaştırılacak.

Söz konusu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
THY, şehit Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismi koydu(2)THY, şehit Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismi koydu(2)
Turagay: Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptıkTuragay: Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acele Kamulaştırma elektrik iletim hattı TEİAŞ

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Suudi Arabistan kararını verdi! O sınır kaldırıldı

Suudi Arabistan kararını verdi! O sınır kaldırıldı

Dünya nefesini tuttu, ABD resmen duyurdu!

Dünya nefesini tuttu, ABD resmen duyurdu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY, şehit Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismi koydu(2)

THY, şehit Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismi koydu(2)

Turagay: Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık

Turagay: Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolar ihracat yaptık

 AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca EGM’nin yeni Başkanı oldu

 AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca EGM’nin yeni Başkanı oldu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

THY 5 ayda Uzak Doğu pazarında 2,3 milyon yolcuya ulaştı, yeni uçuş noktaları da geliyor

THY 5 ayda Uzak Doğu pazarında 2,3 milyon yolcuya ulaştı, yeni uçuş noktaları da geliyor

İSO/Bahçıvan: İstanbul sanayisi için özel vizyon geliştirilmeli

İSO/Bahçıvan: İstanbul sanayisi için özel vizyon geliştirilmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.