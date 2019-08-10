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Enerjide acele kamulaştırma kararı

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

Enerjide acele kamulaştırma kararı

İSTANBUL (AA) - Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'dan geçen ve güzergahı petrol boru hattının bazı kesimlerinde yapılacak heyelan önleme çalışmaları ve dere geçişi boru hattı güçlendirme çalışmaları ile deplase ve sabit tesislerin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

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Acele Kamulaştırma Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ BOTAŞ enerji resmi gazete

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