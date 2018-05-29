Enerjide acele kamulaştırma kararları

Yozgat, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Amasya ve Isparta'daki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yozgat'taki 380 kV Reşadiye-Yozgat Enerji İletim Hattı ile Ankara, Kırıkkale ve İzmir'de inşa edilecek enerji nakil hatları, Amasya Taşova'daki 154 kV Yenidere Enerji İletim Hattı ve Isparta'daki 154 kV Uluborlu Rüzgar Enerjisi Santrali Enerji İletim Hattı projeleri kapsamında güzergahlara isabet eden taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Hirfanlı Tatlı Su ve Tuz Gölü Tuzlu Su Deşarj hattı, Kayseri-Konya-Seydişehir/Tuz Gölü Doğalgaz Boru Hattı, Tuz Gölü yüzey tesisleri ve 48 adet kuyu projeleriyle Denizli'de Tavas İlçesi Doğalgaz Bağlantı Hattı projesi sınırları içinde güzergaha isabet eden taşınmazlar ve söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

