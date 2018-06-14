Enerjide acele kamulaştırma kararları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait Elazığ ve Sakarya'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TEİAŞ'a ait Keban Şalt-2 TM İrtibat Hatları Projesi kapsamında Elazığ'daki bazı taşınmazların kurum tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Ayrıca, TEİAŞ'a ait 154 kV Sakarya-Kaynarca Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi ile 154 kV Adapazarı-Sakarya İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında da Sakarya'nın bazı ilçelerindeki taşınmazlar için kurumca acele kamulaştırma yapılacak.
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