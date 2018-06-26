Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji iletim ve nakil hatları, doğalgaz dağıtım sistemi ve enerji santrallerinin yapımı için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale, Kırklareli, Kayseri ve Sivas'taki 10 enerji iletim hattının yapımı amacıyla, hat güzergahlarına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Yozgat'taki bir enerji nakil hattının yapımı amacıyla da hat güzergahlarına isabet eden taşınmazlar, pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele istimlak edilecek.

Ayrıca, Sakarya'da tesis edilecek doğalgaz dağıtım sisteminin yapımı amacıyla 18 taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, İzmir ve Manisa'da tesis edilecek Sibel Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla 3 taşınmazın ve Erzurum'da tesis edilecek Aktaş Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla da 11 taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

