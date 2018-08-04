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Enerjide acele kamulaştırma kararları

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Diyarbakır ve Edirne'de bulunan bazı taşınmazlar, doğalgaz projelerinin yapımı nedeniyle acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Diyargaz Diyarbakır 2. Şehir İçi Doğalgaz Bağlantı Hattı Projesi ve Saroz Körfezi doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali (FSRU) ile Kara Boru Hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kamulaştırılacak taşınmazlar, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi ile Edirne'nin Keşan ilçesi sınırları içinde yer alıyor.

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