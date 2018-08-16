Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji iletim hatları ve doğalgaz boru hattı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Bağyurdu - Kemalpaşa 380 GIS Enerji İletim Hattı Projesi ile 154 kV Ambarlı - Hadımköy EİH Yenileme Projesi'nin yapımı amacıyla hat güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir doğalgaz boru hattı projesi ile Diyarbakır'ın Bismil ve Silvan ilçelerindeki bir doğalgaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi için bu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar ile bu kapsamda inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

