Enerjide acele kamulaştırma kararları

Çeşitli illerde gerçekleştirilecek enerji iletim hatları projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bilecik'te bulunan 154 kilovoltluk Gölpazarı Trafo Merkezi Projesi'nin yapımı için hattın güzergahı üzerindeki taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Manisa'da bulunan 154 kilovoltluk Maspo Ala 2 JES - Alaşehir Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında hattın güzergahındaki taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Ayrıca, Ankara'da inşası devam eden enerji nakil hattının bulunduğu güzergahtaki taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak koşuluyla TEİAŞ tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı.
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