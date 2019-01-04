Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı projesi ve enerji iletim hatları için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kovancılar İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Elazığ'ın Kovancılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, 154 kilovoltluk Fevzipaşa RES-Gaziantep 2 Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi ve 154 kilovoltluk Vize Havza-Airres 4 RES TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında söz konusu hatların güzergahına isabet eden taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, 154 kilovoltluk Gözebaşı Trafo Merkezi Projesi kapsamında da hattın güzergahına isabet eden taşınmazların TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

