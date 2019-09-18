Enerjide acele kamulaştırma kararları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çekerek Hidroelektrik Santralinin tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.

Bazı enerji projeleri kapsamında yapılacak kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Çekerek Hidroelektrik Santralinin tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Haramikışla köyündeki bir taşınmaz ile Yozgat'ın Çekerek ilçesinin Bazlambaç, Çandır ve Kırkdilim köylerindeki bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Rize'de tesis edilecek doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında Pazar ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan bir taşınmaz da tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (EPDK) acele istimlak edilecek.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Kovanlık HES-Kovanlık Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında söz konusu hatların güzergahlarına denk gelen taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.